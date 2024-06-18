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Євросоюз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Про це повідомив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

За словами Борреля, ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, відповідно до дискусій під час Саміту з питань миру в Україні.

«Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених та депортованих українських дітей. Озброєння дітей має бути негайно припинено», — йдеться у повідомленні.

Жозеп Боррель також додав, що Росія має бути притягнута до відповідальності «за цей огидний і нелюдський злочин».

18 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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