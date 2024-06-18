Безопасность детей станет темой 4-го Саммита первых леди и джентльменов в сентябре в Киеве

Четвертый Саммит первых леди и джентльменов состоится 12 сентября 2024 года в Киеве, сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, первая леди рассказала, что темой Саммита первых леди и джентльменов станет «Безопасность детей».

«Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, которая стремительно развилась и переросла в глобальную платформу, что постоянно действует и приносит пользу Украине и миру. То есть приятно, что мы не просто есть, а что постоянно развиваемся и помогаем людям», — отметила она.

Супруги лидеров стран мира, ведущие украинские и международные эксперты обсудят угрозы и вызовы, с которыми дети сталкиваются, в частности дома, в школе и интернете. Первая панель будет посвящена детям в вооруженных конфликтах.

«Больная тема для Украины, где Россия ежедневно убивает и калечит детей и уже похитила 19 тысяч маленьких украинцев. Но хотя война продолжается и остается самой болью для украинцев, наша страна сконцентрирована не только на себе, но и ищет новые решения для преодоления глобальных угроз и вызовов. Ведь безопасность детей многомерна», – подчеркнула первая леди.

Также на Саммите впервые представят результаты масштабного социологического исследования «Ключевые угрозы для детей», которое провели специально для мероприятия.

Саммит первых леди и джентльменов – ежегодное международное событие, которое инициировала Елена Зеленская в 2021 году. Это глобальная платформа, объединившая первых леди и джентльменов для преодоления вызовов мирового масштаба.

На встрече с журналистами также присутствовали: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр образования и науки Оксен Лесной, министр социальной политики Оксана Жолнович, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.