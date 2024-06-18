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Британська розвідка пояснила, чим Силам оборони загрожує втрата Новоолександрівки біля Авдіївки

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року.

Як підкреслюють експерти британської розвідки, окупація Новоолександрівки дозволить російським військам наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Міноборони Британії також додає, що наступною метою російських загарбників, ймовірно, стане село Воздвиженка. Окупанти прагнуть перерізати дорогу і порушити українську логістику.

18 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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