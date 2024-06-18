Джон Кірбі: Україна має виграти війну, щоб вступити в НАТО

Для вступу в НАТО Україна має виграти війну з РФ. США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну», — сказав Кірбі.

Він також зауважив, що після закінчення війни в України «однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу».

За словами Кірбі, Джо Байден «вірить у те, що НАТО це майбутнє України».

«Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу», — додав він.

Кірбі наголосив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням «усього необхідного».

«Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО — це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти», — підсумував він.