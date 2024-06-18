Італія може передати Україні ракети Storm Shadow

Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги.

Про це повідомля італійська газета Fatto Quotidiano.

Дев’ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю, повідомили виданню авторитетні джерела. знайомі із ситуацією.

Ракети Storm Shadow – це далекобійні, малопомітні, авіаційні крилаті ракети класу «повітря-земля», розроблені спільними зусиллями Франції та Великобританії. Французькі аналоги звуться Scalp.

Ось деякі з ключових характеристик ракет Storm Shadow:

Дальність: Понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко поза ворожою ППО.

Висока точність: Оснащена сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження.

Мала помітність: Мала радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами.

Гнучкість: можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО та мости.

Storm Shadow знаходяться на озброєнні Королівських ВПС Великобританії та ВПС Франції з 2003 року.

2023 року Великобританія передала партію ракет Storm Shadow Україні. Франція передала ракети Scalp. Передача цих ракет в Україні значно посилила її можливості щодо протистояння російській агресії.