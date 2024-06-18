Крилата ракета, 16 танків і понад 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 528 620 (+1230) осіб,
- танків ‒ 7974 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 15 307 (+20) од,
- артилерійських систем – 13 959 (+32) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20) од,
- крилатих ракет ‒ 2297 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40) од,
- спеціальної техніки ‒ 2344 (+7) од.
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