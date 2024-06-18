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Вдруге за останній місяць: військові із КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю Україна отримає німецький танк «Франкенштейн» » Крилата ракета, 16 танків і понад 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби війни в Україні російська армія втратила щонайменше 1230 військових. Українські захисники також ліквідували десятки одиниць ворожої техніки Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 528 620 (+1230) осіб,

танків ‒ 7974 (+16) од,

бойових броньованих машин — 15 307 (+20) од,

артилерійських систем – 13 959 (+32) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засобів ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20) од,

крилатих ракет ‒ 2297 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40) од,

спеціальної техніки ‒ 2344 (+7) од.