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Крилата ракета, 16 танків і понад 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 528 620 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 7974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин — 15 307 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13 959 (+32) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20) од,
  • крилатих ракет ‒ 2297 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2344 (+7) од.
18 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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