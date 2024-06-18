На одну бойову вакансію в ЗСУ претендують 20 людей

У середньому на одну тилову вакансію в Збройних силах України претендують 45 людей, а на бойову – 20, повідомила рекрутингова агенція Lobby X — стаття «Української правди» «Нам твоє відношення до дупи». Що не так із рекрутингом до українського війська»

Пряма мова керівниці воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X Ольги Бандрівської: «В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову – 20. Але не всі з тих, що відгукуються на бойову посаду, підходять через стан здоров’я, відсутність навичок тощо».

За її словами, зараз у ЗСУ найбільш затребувані бойові посади – піхотинці, кулеметники, розвідники, водії, медики, оператори безпілотників, а також інженери, зв’язківці, механіки й електрики.

Однак більшість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших «штабістів».

Водночас у статті УП йдеться, що рекрути можуть зіштовхуватися з низкою проблем під час вступу на військову службу.

Подекуди ТЦК ігнорують рекомендаційні листи майбутніх військових від обраних ними підрозділів, або їх узагалі можуть розподілити в інші бригади на етапі навчального центру. Такі випадки негативно впливають на вмотивованих людей.