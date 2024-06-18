Столтенберг: Китай має заплатити за підтримку Москви у війні з Україною

Китаю доведеться зіткнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо він не змінить свою політику.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю BBC News.

Столтенберг заявив, що Пекін «намагається досягти двох результатів», підтримуючи військову машину Росії, а також намагаючись зберегти відносини з європейськими союзниками.

«Це не спрацює у довгостроковій перспективі», — заявив Столтенберг під час візиту до Вашингтона.

Відповідаючи на запитання про те, що члени НАТО можуть зробити щодо підтримки Китаєм Росії, Столтенберг сказав, що ведеться «постійна розмова» про можливі санкції.

Він сказав, що Китай «ділиться багатьма технологіями, такими як мікроелектроніка, які мають ключове значення для Росії у створенні ракет та зброї, яку вона використовує проти України».

Він додав, що «на якомусь етапі нам слід подумати про якісь економічні витрати, якщо Китай не змінить своєї поведінки».

Пекін вже перебуває під деякими санкціями за підтримку Росії: минулого місяця США оголосили про обмеження, які стосуватимуться близько 20 фірм, що базуються в Китаї та Гонконгу.

Китай захищає свій бізнес із Москвою, заявляючи, що він не продає летальну зброю і «розумно здійснює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів та правил».