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У «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ, — Міноборони

Про це вона написала у Facebook.

«По відчуттях, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотна», — йдеться у повідомленні.

У додатку зазначається, що відтепер у ньому також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

«Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво», — кажуть розробники.

Згодом у Міністерстві оборони підтвердили, що відсьогодні у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ. «Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

  • я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;
  • дані не знайдено — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

Зазначається, що громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру «Оберіг» для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

18 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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