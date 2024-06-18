У «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ, — Міноборони

Про це вона написала у Facebook.

«По відчуттях, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотна», — йдеться у повідомленні.

У додатку зазначається, що відтепер у ньому також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

«Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво», — кажуть розробники.