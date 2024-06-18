У «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ, — Міноборони
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко 18 червня повідомила, що тепер у мобільному застосунку «Резерв+» доступний електронний військово-обліковий документ
Про це вона написала у Facebook.
«По відчуттях, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотна», — йдеться у повідомленні.
У додатку зазначається, що відтепер у ньому також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.
«Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво», — кажуть розробники.
Згодом у Міністерстві оборони підтвердили
, що відсьогодні у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ. «Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність», — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:
- я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;
- дані не знайдено — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».
Зазначається, що громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру «Оберіг» для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.
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