Вдруге за останній місяць: військові із КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що близько 20-30 північнокорейських солдатів перетнули демілітаризовану зону Південної Кореї близько 08:30 за місцевим часом. Це стало другим порушенням кордону з боку КНДР менш ніж за два тижні.

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, після чого не спостерігалося ніякої незвичайної активності.

Представник об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

Порушення кордону сталося на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

«Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон», — йдеться в повідомленні об’єднаного комітету начальників штабів.