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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових

Про це 19 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7984 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од,
  • артилерійських систем – 14 007 (+48) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 857 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 221 (+34) од,
  • крилатих ракет ‒ 2297 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 078 (+47) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2351 (+7) од.
19 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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