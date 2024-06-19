Нічна атака РФ: українська ППО знищила 19 дронів Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів. Також ворог втратив 10 танків і 48 артилерійських систем Про це 19 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб,

танків ‒ 7984 (+10) од,

бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од,

артилерійських систем – 14 007 (+48) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засобів ППО ‒ 857 (+4) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 221 (+34) од,

крилатих ракет ‒ 2297 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 078 (+47) од,

спеціальної техніки ‒ 2351 (+7) од.