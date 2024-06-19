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Байден оголосив про амністію понад 500 тис. людей, які формально підлягають депортації

Про це пише BBC.

Зазначається, що нова політика США стосуватиметься тих, хто перебуває в країні не менше 10 років. Їм буде наданий тимчасовий дозвіл на роботу.

За розрахунками адміністрації, новими правилами скористаються понад пів мільйона людей.

Виступаючи на заході в Білому домі у вівторок, Байден сказав, що цей крок допоможе імміграційній системі США стати менш «несправедливою» щодо іммігрантів, подружніх пар і всіх американців. Опитування показують, що імміграція є основною проблемою для багатьох виборців напередодні президентських виборів у листопаді.

У Білому домі також вважають, що нова політика щодо подружжя принесе користь 50 тисячам молодих людей віком до 21 року, чиї батьки одружені з американським громадянином.

BBC наголошує, що це найважливіша програма допомоги мігрантам без документів, які вже перебувають у США, відколи адміністрація експрезидента Барака Обами оголосила про відкладену дію щодо прибуття дітей, або Daca, у 2012 році.

«Захід, про який я сьогодні оголошую, набуде чинності пізніше цього літа. Кроки, які я роблю сьогодні, широко підтримані американським народом, попри те, що говорить інша команда», — сказав Байден, посилаючись на республіканців.

19 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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