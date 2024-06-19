Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается

На предстоящем саммите НАТО основное внимание будет уделяться закреплению долгосрочного успеха Украины, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на состоявшейся в Вашингтоне совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

«С самого первого дня, по мере того как развивалась (ситуация на) поле боя, развивалась и наша поддержка Украины», – пояснил глава Госдепартамента.

При этом он добавил, что если Владимир Путин рассчитывает дождаться ослабления поддержки Украины со стороны ее союзников, то он ошибается.

Напомним, что Столтенберг прибыл в Вашингтон для подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в столице США в следующем месяце. В понедельник с ним встретился президент Джо Байден.

На встрече в понедельник Байден констатировал, что альянс переживает один из самых важных моментов со времен Второй мировой войны.

«Вместе мы сдерживаем эскалацию российской агрессии в Европе. Мы приняли Финляндию и Швецию в Альянс. Мы укрепили восточный фланг НАТО, дав понять, что будем защищать каждый дюйм его территории», – сказал Байден.

После встречи с президентом Байденом Столтенберг заявил, что более двух десятков стран-участниц альянса в этом году будут тратить на оборону не менее 2% ВВП. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что число союзников по НАТО, следующие сегодня этому показателю, значительно больше, чем было пять лет назад.

«НАТО делает Америку сильнее, – заявил Столтенберг на пресс-конференции. Он подчеркнул, что вклады в оборону со стороны Европы и Канады выросли на 18 процентов, что является самым большим увеличением за последние десятилетия.

«Соединенным Штатам не нужно нести это бремя в одиночку, у США есть сильный альянс, в который союзники из года в год делают все больший вклад, – сказал он. – И большая часть этих возросших вкладов на оборону расходуется прямо здесь, в США».

Столтенберг подчеркнул сплоченность альянса, отметив, что союзники по НАТО разработали самый всеобъемлющий план обороны со времен «холодной войны».

«Чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война», – констатировал глава НАТО.

В понедельник Столтенберг выступил в вашингтонском Центре Вудро Вильсона (Wilson Center), где он заявил, что для установления мира в Украине жизненно необходим постоянный приток западного оружия.

Это заявление было сделано вскоре после того, как на мирном саммите, прошедшем на прошлой неделе в Швейцарии, подверглось осуждению заявление Владимира Путина, потребовавшего от Киева фактической капитуляции в качестве условия для начала мирных переговоров.

«Это может показаться парадоксом, но путь к миру – это больше оружия для Украины», – сказал Столтенберг, предупредив, что нельзя допустить повторения задержки в предоставлении военной помощи США Украине, которая произошла в начале года.

В ходе пресс-конференции Столтенберг выразил озабоченность по поводу поддержки, которую Россия оказывает северокорейской ядерным и ракетным программам. Он также осудил поддержку Москвы со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

«Войну России в Украине поддерживают Китай, Северная Корея и Иран, – заявил он. – Они хотят, чтобы Соединенные Штаты потерпели поражение. Они хотят, чтобы потерпело поражение НАТО. Если они добьются успеха в Украине, то сделают нас более уязвимыми, а мир – более опасным. Поэтому наша поддержка Украины – это не благотворительность. Она в интересах нашей собственной безопасности».

Во время пресс-конференции Блинкену был задан вопрос о статусе поставок американского оружия Израилю. Вопрос был связан с прозвучавшим ранее заявлением израильского премьер-министра: по словам Нетаньяху, Блинкен заверил его на прошлой неделе, что администрация Байдена работает над снятием ограничений на поставки Израилю оружия.

Блинкен заявил, что Вашингтон пока оценивает целесообразность отправки еще одной партии бомб Израилю в связи с опасениями, что эти бомбы могут быть использованы в густонаселенных районах Газы.