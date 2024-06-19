Данія оголосила про 19-й пакет військової підтримки України

іноборони Дані повідомили про виділенні 19-го фінансового пакету, який буде спрямований на військову підтримку нагальних потреб України та довгострокову розбудову її обороноздатності — Міноборони Данії

«Завдяки останньому пакету пожертв ми надаємо якомога більшу підтримку для забезпечення потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов’язання Данії у сфері безпеки підтримувати Україну протягом наступних 10 років.

Тому ми створили данську модель для пожертв в українську оборонну промисловість, яка допоможе наростити українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі».

Пакет допомоги поєднує рамки для фінансування значних пожертв в українську оборонну промисловість, додаткового обладнання на підтримку наданих Данією винищувачів F-16 та пожертв з власних запасів данського оборонного відомства.

У двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 мільярда данських крон (близько $117 млн). У міністерстві зазначили, що новий пакет дає змогу розподілити 1,2 мільярда данських крон, щоб Міністерство оборони Данії могло швидко задовольнити потреби України. Очікують, що перший проєкт розпочнуть влітку.