Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу

Правоохоронні органи України готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв’язку із систематичною неявкою на військову службу і незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ, повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в правоохоронних органах.

«Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО «Центр протидії корупції» готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів», — сказав співрозмовник агентства в середу.

За його словами, підозру може бути оголошено за систематичну неявку військовослужбовця на військову службу й незаконне використання фігурантом автомобіля, придбаного за волонтерські кошти для потреб військових.

Раніше, у березні цього року Шабунін повідомив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальні провадження, зокрема за «ухилення від військової служби» і за «підроблення мною документів від НАЗК».

Шабунін зазначив, що добровільно мобілізувався до ЗСУ в перші дні війни, оприлюднивши фото військового квитка, де зазначено, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року.

Наразі агентство не має оновленої інформації від Шабуніна з цього приводу, проте намагається її отримати.