Міністр оборони Британії: Химерні сцени візиту Путіна в КНДР є попередженням

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс вважає, що візит до КНДР глави Кремля Владіміра Путіна із його химерними сценами слід сприймати як попередження.

Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

Шаппс назвав сцени з візиту Путіна до Північної Кореї «химерними» і застеріг, що їх слід сприймати як попередження.

«Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати», – зауважив міністр.

Після прибуття Путіна до КНДР Кім Чен Ин проїхав з російським правителем з аеропорту в лімузині у величезному кортежі вулицями Пхеньяна, де будівлі були прикрашені гігантськими російськими прапорами і портретами Путіна.

Путін відвідав розкішну церемонію зустрічі на головній площі міста, де вони з Кімом відсалютували почесній варті та пройшли по червоній доріжці.

Площа була заповнена тисячами глядачів, у тому числі дітьми з повітряними кульками та людьми у ​​футболках з червоним, білим і синім кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Величезні натовпи вишикувалися на вулицях, щоб зустріти кортеж Путіна. Вони скандували «Ласкаво просимо, Путін», розмахуючи квітами та прапорами Північної Кореї та Росії.