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Міністр оборони Британії: Химерні сцени візиту Путіна в КНДР є попередженням

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс вважає, що візит до КНДР глави Кремля Владіміра Путіна із його химерними сценами слід сприймати як попередження.

Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

Шаппс назвав сцени з візиту Путіна до Північної Кореї «химерними» і застеріг, що їх слід сприймати як попередження.

«Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати», – зауважив міністр.

Після прибуття Путіна до КНДР Кім Чен Ин проїхав з російським правителем з аеропорту в лімузині у величезному кортежі вулицями Пхеньяна, де будівлі були прикрашені гігантськими російськими прапорами і портретами Путіна.

Путін відвідав розкішну церемонію зустрічі на головній площі міста, де вони з Кімом відсалютували почесній варті та пройшли по червоній доріжці.

Площа була заповнена тисячами глядачів, у тому числі дітьми з повітряними кульками та людьми у ​​футболках з червоним, білим і синім кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Величезні натовпи вишикувалися на вулицях, щоб зустріти кортеж Путіна. Вони скандували «Ласкаво просимо, Путін», розмахуючи квітами та прапорами Північної Кореї та Росії.

19 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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