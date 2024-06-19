Нічна атака РФ: українська ППО знищила 19 дронів

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
«Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Так, українські бійці знищили 19 ворожих дронів типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.
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