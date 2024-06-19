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Байден оголосив про амністію понад 500 тис. людей, які формально підлягають депортації Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових » Нічна атака РФ: українська ППО знищила 19 дронів У ніч проти 19 червня російська окупаційна армія запустила по території України 21 ударний безпілотник. Українські сили ППО знищили 19 ворожих дронів Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Зазначається, що російський ворог запустив 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. «Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні. Так, українські бійці знищили 19 ворожих дронів типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.