Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України

Російські бази біля кордону з Фінляндією, незважаючи на погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні – РФ перекинула особовий склад і техніку на війну проти України — Yle з посиланням на джерело у розвідці

Попри те, що Росія залякувала Фінляндію «наслідками» у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, аніж рік тому.

«В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України», – повідомляє джерело мовника у розвідці.

Залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці – контрактників відправили воювати.

За його словами, Росія «вигрібає» техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.