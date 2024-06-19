США поставлять F-16 Україні в рамках безпекової угоди

Винищувачі F-16, які США нададуть українським військовим, будуть розміщені на території України.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS.

Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати в Україні.

«Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, — ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні», — сказав Салліван.

Радник президента США також наголосив, що у випадку загрози Україна може використати надані системи протиповітряної оборони, зокрема ті, що передали США, для знищення російських літаків. Мова йде навіть про літаки, які перебувають у повітряному просторі РФ.