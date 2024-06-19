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Україна і Грузія відновили поромне сполучення

Розклад рейсів опубліковано на сайті Ukrferry.

Поромне сполучення між Україною та Грузією зупинили після початку повномасштабної війни. Перший рейс із Чорноморська до Батумі запланований на 9 липня. Час у дорозі – близько 60 годин.

На маршруті Чорноморськ — Батумі курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas німецького виробництва. Забронювати квитки на сайті поки не можна, ціни для пасажирів поки також не розголошуються.

Пором може розмістити 250 пасажирів. Доступні каюти класів люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісні каюти. Присутні можуть скористатись рестораном, баром, салоном відпочинку, салоном з відео та супутниковим ТБ та дитячим кутком.

Вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів.

19 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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