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Вночі Росія атакувала енергооб’єкт у центрі України

Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні України, є пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.

У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж дня її включили в роботу.

У Полтавській області на одній з підстанцій відключалося обладнання, в результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та адміністративні будівлі. Всіх заживлено.

На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.

В Одеській області відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години всіх було заживлено.

19 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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