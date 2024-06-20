Держдума схвалила в першому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії Росії

Держдума РФ схвалила в першому читанні пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що проєкт вводить п’ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб. Очікується, що його ухвалять влітку, а зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

«Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів — суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн рублів) і більш ніж утричі — його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн рублів).

У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток — з 20% до 25%.