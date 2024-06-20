Дрони атакували НПЗ у двох регіонах РФ, влада заявила про загиблого

Про це повідомляють російські Telegram-канали Astra і BAZA.

Зазначається, що атака безпілотників почалася вночі близько 02:30. За попередніми даними, дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Крім цього, вибухи пролунали в селищі Енем в Адигеї. За даними росЗМІ, там знаходиться нафтобаза «ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт».

Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ нібито не є достовірною.

Натомість там кажуть, що безпілотник впав на приватний будинок у Слов’янську-на-Кубані, він повністю зруйнований. Також, попередньо, є загиблий.

Російське міністерство оборони уже вранці заявило про роботу ППО в 6 регіонах РФ.

Так, російські сили нібито знищили 15 безпілотників, зокрема шість над територією Республіки Адигея, три над територією Брянської області, три над територією Краснодарського краю, один над територією Ростовської області, один над територією Білгородської області, а також ще один дрон над територією Орловської області.