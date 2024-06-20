Ізраїль може прийняти рішення про “тотальну” війну з ліванською Хезболлою найближчим часом

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац заявив 18 червня, що рішення про “тотальну” війну з ліванським збройним угрупованням Хезболла буде прийняте незабаром. Своєю чергою представники збройних сил Ізраїлю заявили того ж дня, що “оперативні плани наступу в Лівані схвалені та перевірені”.

Ці заяви були зроблені на тлі оприлюднення Хезболлою майже 10-хвилинного відео, ймовірно знятого з розвідувального безпілотника, яке показує спостереження за різноманітними місцевостями та об’єктами в Ізраїлі, включно з цивільними районами, морським портом та аеропортом міста Хайфа, що розташоване за 27 км від ліванського кордону.

“Сьогодні [лідер Хезболли Сайєд Хасан] Насралла хвалиться тим, що зняв порти Хайфи, якими управляють міжнародні компанії з Китаю та Індії, і погрожує напасти на них.

Ми дуже близькі до моменту рішення про зміну правил проти Хезболли та Лівану. У тотальній війні Хезболла буде знищена, а Ліван зазнає серйозного удару” – написав Кац на своїй сторінці в мережі Х.

“Держава Ізраїль заплатить ціну на фронті та на внутрішніх фронтах, але з сильною та об’єднаною нацією та повною могутністю ЦАХАЛу ми відновимо безпеку для жителів півночі”, — додав він.

Втім, як пояснює CNN, затвердження оперативних військових планів не означає, що війна між Ізраїлем та Хезболлою є неминучою. Водночас це свідчить про готовність Ізраїлю до такого розвитку подій.

Тим часом регіон відвідує спеціальний посланник США Амос Гогштайн, заступник помічника президента США та старший радник з питань енергетики та інвестицій. Метою візиту Гогштайна є запобігання розширенню конфлікту та зменшення напруженості між Ізраїлем та Ліваном.

“Ми спостерігали ескалацію протягом останніх кількох тижнів. І те, що президент Байден хоче зробити, це уникнути подальшої ескалації, [яка веде] до більшої війни”, — сказав Гогштайн 18 червня.

Відвідуючи Ліван, Гогштайн зустрівся з тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, який сказав йому, що “Ліван не прагне ескалації”, згідно з коментарями офісу Мікаті.

Гогштайн також закликав ХАМАС прийняти пропозицію про припинення вогню в Газі, яку підтримують США. За його словами, це також сприятиме кращим відносинам між Ізраїлем та Ліваном.

Своєю чергою мер Хайфи Йона Яхав заявив, що відео, поширене Хезболлою, є “психологічним терором жителів Хайфи та півночі”.

“Я вимагаю, щоб уряд представив план масованої оборони Хайфи та знайшов військове рішення для усунення загрози, що виникла з півночі”, — наводить слова Яхава мережа CNN.

Згідно з твердженнями Хезболли, відео являє собою “перший епізод”, що ймовірно може означати появу у майбутньому інших відео, зроблених над ізраїльською територією.

Хезболла почала завдавати ударів по Ізраїлю 8 жовтня 2023 року, наступного дня після нападу ХАМАСу на півдні Ізраїля та фактичного початку війни в Газі.

Відтоді угруповання використало понад 5000 ракет, снарядів і безпілотників для ударів по півночі Ізраїлю, повідомляє CNN. Хезболла стверджує, що здійснює ці атаки на знак солідарності з палестинським народом й припинить вогонь лише після припинення Ізраїлем війну в Газі.

Зі свого боку, Ізраїль завдав сотні ударів по Лівану у відповідь. Близько 60 000 жителів півночі Ізраїля та понад 90 000 ліванців були змушені залишити свої домівки в прикордонних регіонах обох країн.