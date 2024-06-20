Канада виділила CAD15 млн ($10,94 млн) для добудови II черги Національного музею Голодомору

Канада виділила CAD15 млн ($10,94 млн) для добудови II черги Національного музею Голодомору-геноциду, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Хочу підтвердити, що кошти – 15 мільйонів канадських доларів виділені. Вони готові для цього проєкту, цієї ініціативи щодо продовження будівництва другої черги музею Голодомору. І ми зараз робимо всі наші внутрішні процедури, щоб все відбулося», — сказав голова відділу міжнародного розвитку посольства Канади в Україні Стівен Вівер за результатами зустрічі з в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростиславом Карандєєвим.

У свою чергу український урядовець подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.