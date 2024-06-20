Ляшко заявив, що через відключення світла зросла загроза холери, гепатиту та ботулізму

Про це Ляшко заявив в інтерв’ю BBC.

За словами міністра охорони здоров’я, цьогоріч ситуація не менш критична за тогорічну, яка виникла внаслідок підриву дамби, через те, що є відключення електроенергії.

«Коли відключають електрику, часто зупиняється водопостачання. Зупинка водопостачання на тривалий термін, потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце. Ми вже фіксували минулого року, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов’язаний з водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції», — розповів Ляшко.

Він пояснив, що людям загрожують ті хвороби, які можуть передаватися при недотриманні норм гігієни. Наприклад, коли не мають руки, або продукти. Це може призвести до гепатитів, холери. Ботулізм, своєю чергою, може виникнути під час відключень світла, тому що порушуються умови зберігання продуктів.

Міністр охорони здоров’я додав, що потенційно система вже розуміє, що розпочався епідемічний сезон. Зокрема, зросла кількість випадків кашлюку.

«Тут ми знову звертаємось до всіх – під час війни вакцинацією не потрібно нехтувати. Варто знайти можливість піти до свого сімейного лікаря, щоб надолужили всі пропущені щеплення», — наголосив він.