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МВФ може надати Україні $2,2 млрд наприкінці місяця, — Шмигаль

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів», — написав Шмигаль після зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці МВФ Гітою Гопінах.

На зустрічі сторони обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української матриці реформ.

Прем’єр-міністр також привітав рішення країн G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів, які погашатимуться відсотками із заморожених російських активів. За його словами, це посилить економічну спроможність України у протидії російській агресії.

20 июня, 2024 | Category: Новости, Украина

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