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Німеччина планує замовити 105 танків Leopard для модернізації своїх військ

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначено, що очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус прагне здійснити таке замовлення для модернізації німецьких військ. Згідно з конфіденційним поданням до бюджетного комітету Бундестагу, з яким ознайомилось видання, вартість 105 танків Leopard 2 A8 становитиме 2,93 млрд євро.

Водночас таке замовлення має на меті оснащити бойову бригаду ФРН у Литві, яка, згідно з документами, буде «однією із перших елементів передової оборони в альянсі НАТО».

Міністерство фінансів Німеччини акцентує, що кошти на танки не покриватимуть ні 100-мільярдний спеціальний фонд, ні щорічні бюджети, які раніше відомство передбачило на роки починаючи з 2025.

«Замість цього має бути виданий так званий дозвіл на зобов’язання. Таким чином федеральний уряд гарантує, що рахунки будуть зрештою оплачені, і замовлення може бути активовано», — пояснює Spiegel.

Очікується, що німецька армія отримає танки Leopard до 2030 року.

20 июня, 2024 | Category: Мир, Новости

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