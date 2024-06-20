Південна Корея розгляне питання про постачання зброї Україні

Влада Південної Кореї планує переглянути можливість передачі озброєння Україні.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency з посиланням на заяву представника президента Юн Сок Йоля.

«Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні», – заявив Юн Сок Йоля.

Видання підкреслює, що радник з національної безпеки також Чан Хо Джин натякав на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні.

«Конкретні заходи будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь», − сказав Чан Хо Джин.

Південнокорейський політик висловив «серйозну стурбованість» і засудив підписання всеосяжного договору про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, який спрямований на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва.

За його словами, будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і буде об’єктом міжнародного розслідування та санкцій, і пообіцяв вжити відповідних заходів.

Також повідомляється, що Південна Корея запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п’яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю.