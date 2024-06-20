Дрони атакували НПЗ у двох регіонах РФ, влада заявила про загиблого Ізраїль може прийняти рішення про “тотальну” війну з ліванською Хезболлою найближчим часом » РФ втратила ще 1170 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1170 військових. Українські бійці ліквідували 45 артсистем і 3 танки ворога Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 530 920 (+1170) осіб,

танків ‒ 7987 (+3) од,

бойових броньованих машин — 15 337 (+18) од,

артилерійських систем – 14 052 (+45) од,

РСЗВ – 1105 (+1) од,

засобів ППО ‒ 859 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+39) од,

крилатих ракет ‒ 2298 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 134 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2357 (+6) од. Вночі четверга, 20 червня, російські терористи атакували Україну «шахедами» та ракетами: у Запорізькій області пролунав вибух, у Києві працювали сили ППО, на Вінниччині — влучання в критичну інфраструктуру.