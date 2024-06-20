РФ втратила ще 1170 військових

Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 530 920 (+1170) осіб,
- танків ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 15 337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14 052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+39) од,
- крилатих ракет ‒ 2298 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 134 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2357 (+6) од.
Вночі четверга, 20 червня, російські терористи атакували Україну «шахедами» та ракетами: у Запорізькій області пролунав вибух, у Києві працювали сили ППО, на Вінниччині — влучання в критичну інфраструктуру.
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