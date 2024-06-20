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РФ втратила ще 1170 військових

Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 530 920 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 15 337 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14 052 (+45) од,
  • РСЗВ – 1105 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+39) од,
  • крилатих ракет ‒ 2298 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 134 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2357 (+6) од.

Вночі четверга, 20 червня, російські терористи атакували Україну «шахедами» та ракетами: у Запорізькій області пролунав вибух, у Києві працювали сили ППО, на Вінниччині — влучання в критичну інфраструктуру.

20 июня, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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