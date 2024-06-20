Рютте стане наступним генсеком НАТО, схвалили всі члени Альянсу

Усі члени Північноатлантичного альянсу домовилися, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генсеком НАТО.

Про це повідомляє Politico.

Наголошується, що Угорщина та Словаччина схвалили кандидатуру Рютте у вівторок, а вже сьогодні «зелене світло» дала Румунія. Її президент Клаус Йоханніс зняв свою кандидатуру і у Рютте більше не залишилося конкурентів.

При цьому видання наголошує, що Рютте змінить поточного генсека Йєнса Столтенберга лише 2 жовтня, і називає це критичним моментом. Адже це станеться за місяць до виборів у США, що визначать долю військового Альянсу.

Як відомо, колишній президент США Дональд Трамп, який є кандидатом від Республіканської партії, пообіцяв залишити країну в НАТО, але пригрозив скоротити американську допомогу Україні у разі свого переобрання.

При цьому спостерігачі називають Рютте «Трампом, що шепочеться» за його здатність укладати угоди з політиками різного походження, що навіть заслужило похвалу тодішнього президента США і він заявив, що йому подобається «цей хлопець».

Видання нагадало, що прем’єр Нідерландів агітував за себе з листопада минулого року та його критикували за недостатню активність у мобілізації підтримки з боку східноєвропейських країн.

Вони ставили під сумнів його підтримку проекту газопроводу «Північний потік-2» до 2014 року.

Рютте також не вдалося збільшити витрати на оборону Нідерландів до цільового показника НАТО у 2% ВВП протягом усього його 14-річного прем’єрства, але мають зробити це вже цього року.

Politico також нагадало, що термін повноважень Столтенберга тривав чотири рази. У 2017 році союзники НАТО вирішили продовжити термін повноважень Генерального секретаря до кінця вересня 2020 року. 2019 року вони перенесли цю дату на вересень 2022 року.

Вторгнення Росії в Україну призвело до ще одного продовження повноважень Столтенберга, яке мало тривати до вересня 2023 року. У липні минулого року союзники НАТО погодилися продовжити термін повноважень Столтенберга на рік.

«Я дуже впевнений, що альянс знайде хорошого наступника», — сказав Столтенберг минулого тижня.

Рютте твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Він виступав за введення та посилення санкцій проти Росії у відповідь на її агресію та анексію Криму.

Рютте також підтримував надання Україні фінансової та військової допомоги для зміцнення її обороноздатності.