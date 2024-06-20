У Києві невідома жінка понівечила могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Про це повідомила керівниця медичної служби «УЛЬФ» Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

«На могилах загиблих воїнів Да Вінчі, Джуса, Петриченка сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив, — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного», — йдеться у повідомленні.

На відео говориться, що невідомі пошкодили портрети загиблих захисників, розмалювали прапори, а також розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве».

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець Іван Тимочко в етері Еспресо відреагував на вандалізм.

«Це насправді всіх нас з вами відповідальність за такі події, бо крайній час Україну дуже лихоманить в плані протиставлення військових цивільним. Ми бачимо, намагаються військових розділити, то генерали не такі, то працівники Центрів комплектування не так їздять, не так спілкуються — то нічого, що їх провокують безперервно й нападають, але винні завжди вони», — заявив Тимочко.