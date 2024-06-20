У президента Аргентини виключили надання Україні зброї, але пообіцяли гуманітарну та матеріально-технічну допомогу

Про це повідомляє Todo Noticias.

Прессекретар президента Аргентини Мануель Адорні заявив, що країна «не збирається жодним чином втручатися в конфлікт».

«Ми не збираємося надавати будь-яку військову підтримку або будь-яким чином втручатися у військовий конфлікт», — заявив він

Під час пресконференції Адорні наголосив, що буде запропонована «гуманітарна та матеріально-технічна підтримка».

Зазначається, що заяви Адорні прозвучали через кілька годин після того, як Росія висловила «глибоке розчарування та занепокоєння» останніми діями президента Аргентини Хав’єра Мілея та попередила про можливе надсилання військової допомоги Україні.

«Ці дії будуть вважатися ворожими діями проти Росії», — висловився посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистов.

Також він «поставив під сумнів» входження Аргентини до Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», яке відбулося в четвер за участю міністра оборони Луїса Петрі.

«Щодо участі міністра оборони Аргентини Луїса Петрі в брюссельській зустрічі в рамках коаліції Рамштайн поки немає офіційних коментарів аргентинської сторони. Певний факт зближення Буенос-Айреса з військовими покровителями України викликає у нас глибоке розчарування», – заявив Феоктистов.