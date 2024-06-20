Укргідроенерго планує відновити 1 ГВт генерації для нормального проходження осінньо-зимового періоду

Про це повідомляє пресслужба компанія.

«Наразі у короткострокових планах компанії — інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду», — йдеться в повідомленні.

Також у довгостроковій перспективі компанія планує будівництво 2500 МВт нових потужностей — добудувати Дністровську ГАЕС та збудувати Канівську ГАЕС. Крім того, ключовим проєктом Укргідроенерго є відбудова Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго наголосили, що російські війська знищили близько 45% потужностей компанії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ по станціях Укргідроенерго завдано 118 ракетних ударів.