В Китае запустят производство секс-кукол со встроенным ИИ

Производители игрушек для взрослых выходят на совершенно новый уровень. Уже давно популярность набирают нейросети с продвинутым искусственным интеллектом, которые теперь могут использоваться не только для генерации видео или изображений. Эти технологии планируется применить в производстве новых секс-кукол, и первой это собирается реализовать китайская компания.

Компания Starpery Technology сделала весьма громкое заявление. Они считают, что современные технологии, такие как нейросети, должны служить человечеству и их можно, а главное, необходимо интегрировать в обычные продукты и услуги. Компания одной из первых намерена выпустить секс-куклу со встроенным искусственным интеллектом.

Какие именно технологии будут использованы для создания ИИ, и другие технические характеристики изделия пока не раскрываются. В компании описывают свой продукт как изделие для взрослых нового поколения с множеством возможностей. Куклы смогут взаимодействовать с пользователем посредством голосового общения и даже физического контакта. Они будут оснащены продвинутой языковой моделью, способной имитировать общение, а также множеством дополнительных сенсоров. Первые прототипы секс-кукол с ИИ должны появиться к концу этого лета.

Эти технологии открывают практически безграничные возможности, особенно для поклонников игр. Теперь фанаты смогут заказывать куклу с внешностью героини из своей любимой игры, которая сможет не только имитировать персонажа, но и вести беседу. Правдоподобные героини из Nier Automata или Resident Evil станут еще реалистичнее, благодаря возможности общения. Однако, такое удовольствие будет явно не дешевым.