В Україні вперше представили ударний безпілотник «Булава», який перевершує російський «Ланцет»

В Україні вперше було презентовано дрон-камікадзе «Булава» від компанії UAC, який називають аналогом російського баражуючого боєприпасу «Ланцет», але він несе більше вибухівки, летить далі й автоматично виявляє цілі.



Новий український безпілотник має експортну назву Mace, однак напис на крилах говорить, що його оригінальна назва — «Булава». Зовні він нагадує російський «Ланцет» та ізраїльський ZALA, за рахунок аеродинамічного рішення з Х-подібними крилами. Така конструкція робить дрон більш маневреним, що дає змогу вражати цілі в найменш захищених ділянках.

Дрон-камікадзе «Булава» має загальну злітну вагу 11 кг, з яких 3,6 кг припадає на потужну комбіновану кумулятивно-термобаричну бойову частину. Запускають дрон із катапульти, він може перебувати в повітрі до 50 хвилин. Електричний мотор дозволяє йому розганятися до 100 км/год. Розмах крил БПЛА становить близько 1,6 метра, довжина близько 1,5 метра, дальність ураження понад 60 км.

Новий ударний дрон може виконувати місії як вдень, так і вночі. Машинний зір дає змогу автоматично виявляти і супроводжувати ціль. Крім ураження цілі, обраної оператором, БПЛА також може атакувати об’єкти за координатами.

За словами розробників, дрон «Булава» стійкий до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), фіксує спуфінг (заміну сигналів), а також використовує технологію ретрансляції для збільшення дальності ураження. Крім того, БПЛА може об’єднуватися в єдиний рій із розвідувальними дронами.