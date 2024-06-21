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Краснодарський край РФ потрапив під атаку дронів

Про це повідомляє оперштаб Краснодарського краю.

Російський агресор звинувачує Україну в масованій атаці безпілотників на муніципалітети Краснодарського краю. Зокрема мова йде про Темрюкський, Єйський і Сіверський райони.

Росіяни «офіційно» заявили про падіння уламків на готель, а також пошкодження автовокзалу та котельні у місті Краснодар. Буцімто постраждали 4 особи.

У соцмережах також поширюється відео пожежі з міста Єйськ. Відомо, що у цьому населеному пункті розташований аеродром.

Уже вранці російське міністерство оборони заявило про нібито збиття або перехоплення 43 безпілотників над територією Краснодарського краю.

21 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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