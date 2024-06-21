Прогноз погоди на вихідні 22–23 червня: літо хазяйнує на повну

За даними Sinoptik.ua, майже на всій території України погода на вихідні буде сонячною і спекотною, лише в деяких областях можливі короткочасні дощі.

Погода в суботу 22 червня

У східних та північних регіонах термометри покажуть +26…+28 °С, на півдні, південному сході та в центрі — +27…+30 °С. Найспекотніше буде на заході країни — до +30…+33 °С. Уночі по всій країні очікується +15…+18 °С.

На більшій частині території України обійдеться без опадів. Лише у західних регіонах, а також на Вінниччині та Житомирщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Погода в неділю 23 червня

На півдні та сході, а також у Львівській, Волинській і Рівненській областях синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На решті території можливі короткочасні дощі з грозами.

На сході та півдні країни повітря прогріється до +29…+32 °С (уночі на сході — +15…+17 °С, на півдні — +18…+20 °С), в інших регіонах — до +26…+28 °С.

Погода в понеділок 24 червня

Найспекотнішим очікується понеділок на півдні та південному сході — +29…+31 °С (уночі — +21…+23 °С). У решті регіонів буде комфортно тепло: на сході та в центрі — +25…+27 °С (уночі — +17…+20 °С), на півночі та заході — +23…+25 °С (уночі — +14… +17 °С).

У більшості областей погода буде хмарною із проясненнями, але без опадів. Короткочасні дощі можливі тільки в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Увага, висока сонячна активність!

Удень 22–24 червня очікується високий УФ-індекс по всій Україні. Єдиний спосіб повністю убезпечити себе від шкідливого випромінювання — перебувати у приміщенні. В решту часу обов’язково користуйтесь захисними кремами із SPF від 30.

Будьте обережні з вогнем!

У суботу 22 червня у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Не залишайте на присадибних ділянках мангали або багаття без нагляду, будьте уважні під час куріння на вулиці, а також не заправляйте пальним автомобіль при заведеному двигуні.

Народні прикмети та вірування

Спеку 22 червня наші предки розцінювали як знамення вельми скромного врожаю. А ось дощ, навпаки, обіцяв щедру осінь.

Негода 23 червня також вважалася доброю прикметою, яка обіцяє тепле та родюче літо. Слов’яни навіть спеціально виходили під дощ цього дня, щоб привабити в оселю удачу. А ось хмари, що несуться небом, віщували швидку зміну погоди і, можливо, похолодання.