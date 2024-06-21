Рейтинг Макрона після розпуску парламенту Франції обвалився

Рейтинг президента Франції Емманюеля Макрона впав на шість пунктів після його рішення розпустити парламент.

Про це свідчить опитування, проведене BVA Xsight для RTL, пише «Європейська правда».

Опитування показало, що 26% респондентів добре ставляться до Макрона, що на 6 пунктів менше, ніж було у травні. 74% опитаних (+6 пунктів) сказали, що мають про нього погану думку.

За даними RTL, Макрон ще ніколи не був настільки непопулярним, навіть у квітні 2023 року, в розпал протестів проти пенсійної реформи, і в листопаді 2018 року, в розпал руху «жовтих жилетів».

Що стосується рішення про розпуск Асамблеї, то 59% вважають, що глава держави не діє відповідально, а 54% вважають, що це не прояснить політичну ситуацію і не пожвавить демократичні дебати (53%).

Переважна більшість французів не хочуть, щоб Макрон брав участь у загальній виборчій кампанії (70%).

У середу та четвер соціологи опитали 1 003 особи онлайн. Похибка становила близько 2,5 пунктів.

Макрон розпустив Національні збори на початку цього місяця і призначив позачергові парламентські вибори після того, як його політсила зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту.