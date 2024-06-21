РФ програє війну проти України, якщо Захід мобілізує ресурси для протистояння Кремлю – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), незважаючи на риторику російського правителя Володимира Путіна і його погрози, зокрема ядерною зброєю, РФ не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія не може перемогти Україну або Захід – і, швидше за все, програє, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю».

Під час візитів до Північної Кореї та В’єтнаму Путін розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети щодо неминучої поразки у незаконній загарбницькій війні Росії в Україні.

У середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Понад 80 західних та міжнародних посадовців нещодавно сформулювали принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи тривалого миру в Україні у комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру 16 червня.

13 червня Україна також підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні держави-партнери підтвердили довгострокову підтримку України в рамках формату Великої сімки (G7) і Рамштайну.