У трьох країнах Балкан раптово зникло світло

Місцеві ЗМІ пишуть, що практично у всій Боснії і Герцеговині, Чорногорії та Хорватії несподівано зникло електропостачання — «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ

Чорногорський оператор електромережі CEDIS оголосив, що без світла залишилися практично всі населені пункти на території країни через зникнення напруги, повідомляє Vijesti. З більших міст з постачанням залишаються лише Плевля і Жабляк.

Боснійське Klix.ba пише, що світло зникло у більшій частині Боснії і Герцеговини, у тому числі у Сараєво. Коментаря від оператора системи поки немає.

Хорватське Jutarnji List розповідає, що світла немає і на низці хорватських островів та багатьох містах на узбережжі Адріатичного моря, у тому числі в Дубровніку та Спліті.

Неприємність ризикує стати серйозним випробуванням в умовах літньої спеки з температурами близько 35℃, хоча у багатьох важливих закладів, як лікарні, є свої генератори.

Неофіційно видання отримало інформацію від інсайдера з хорватського оператора енергосистеми про те, що проблеми почалися з Чорногорії, а після того в інших двох країнах.

Подібної масштабної несправності ще ніколи не було. Диспетчери усіх трьох країн намагаються з’ясувати, що саме сталося і як піднімати систему, оскільки для жодної з країн вона не є ізольованою.

Причини проблеми поки невідомі, лунають припущення, що на тлі спеки різко зросло споживання і наявних потужностей не вистачило.