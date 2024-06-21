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Уряд виділив мільярд грн на шкільні автобуси

Про це повідомляє віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На гроші, які розподілили між областями, до початку цього навчального року закуплять 500 автобусів, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.

«Наша ціль у 2024 році — створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів. Працюємо над цим комплексно — укриття й автобуси. Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті», — написав Федоров.

Він також зазначив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення вчителі вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти — понад 128 тисяч.

21 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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