Краснодарський край РФ потрапив під атаку дронів Зеленський провів Ставку: хоче сонячні панелі в кожну школу й лікарню » Втрати РФ в Україні впродовж доби: 1060 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1060 військових. Українські бійці також знищили 14 танків і 54 артилерійські системи Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 531 980 (+1060) осіб,

танків ‒ 8001 (+14) од,

бойових броньованих машин — 15 372 (+35) од,

артилерійських систем – 14 106 (+54) од,

РСЗВ – 1106 (+1) од,

засобів ППО ‒ 861 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 2298 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 181 (+47) од,

спеціальної техніки ‒ 2367 (+10) од. У ніч проти 21 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України з літаків тактичної авіації. Українські сили ППО знищили у небі 4 керовані авіаракети.