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Втрати РФ в Україні впродовж доби: 1060 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 531 980 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8001 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 15 372 (+35) од,
  • артилерійських систем – 14 106 (+54) од,
  • РСЗВ – 1106 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 861 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 2298 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 181 (+47) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2367 (+10) од.

У ніч проти 21 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України з літаків тактичної авіації. Українські сили ППО знищили у небі 4 керовані авіаракети.

21 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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