Зеленський провів Ставку: хоче сонячні панелі в кожну школу й лікарню

Президент Володимир Зеленський провів 20 червня засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене питанню енергетики, зокрема унеможливленню зриву опалювального сезону.

«Провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці.

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні».