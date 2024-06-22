 
«  
  »

Допомога США: Сирський заявив, що ЗСУ вже відчули посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу

Про це він сказав у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Головком поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Генерали обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.

«Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу», — написав Сирський.

22 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  