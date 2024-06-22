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На тлі мобілізації: в Україні розробляють програму навчання жінок водінню вантажівок та автобусів

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, пише Forbes.

Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Це пов’язано із нестачею водіїв комунального транспорту, яка в регіонах сягає щонайменше 30%.

«Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках», — сказав Деркач.

Зазначається, що Мінінфраструктури розраховує залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами заступника міністра, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.

Що відомо про нестачу водіїв комунального транспорту

Після 18 травня, відколи набули чинності нові правила мобілізації, одними з найдефіцитніших фахівців стали водії. Лише у Львівській області станом на 12 червня на Єдиному порталі було 1697 актуальних вакансій для водіїв. При чому це вакансії, розмішені з 22 травня, тобто фактично за три тижні.

Також у Київському метрополітені виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

22 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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