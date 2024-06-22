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РФ розпочала штурми Часового Яру з Торецького напрямку

Про це розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.

«Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеликими групами до п’яти осіб намагаються прориватися в мікрорайони Новий, Канал. Уже кілька днів противник пішов з іншого напрямку, з Торецького, на Часів Яр. Загарбники пруть із боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк», — повідомив він.

За словами Волошина, росіяни застосовують некеровані авіаційні ракети й намагаються здійснювати штурмові дії за підтримки авіації.

«Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції», — підкреслив речник.

Також Волошин додав, що в боях за Часів Яр задіяні російські підрозділи 10650 артилерійського полку повітрянодесантних військ (98 дивізія ПДВ РФ), 58 батальйон спецпризначенців (1 корпус армії «ДНР») і бригада «Північ-V» (резервної частини «ДНР»).

22 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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