 
«  
  »

Трамп заявив, що Байдену не варто було обіцяти Україні членства у НАТО

Претендент на крісло президента США Дональд Трамп заявив, що нінішній очільник Білого дому Джо Байден ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО —  Трамп сказав в ефірі подкасту All In, передає «Європейська правда»

«Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася».

За його словами, «Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО».

«Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну», — зазначив Трамп.

Трамп вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалась би.

22 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  