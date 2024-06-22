Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій проти РФ, в обмін на захист будівництва своєї АЕС

Про це пише угорська служба Радіо Свобода.

За словами джерел, уряд Угорщини припинив блокування санкцій ЄС в обмін на те, що «Пакш-2» отримає виняток, який захищатиме його від будь-яких поточних і майбутніх потенційних санкцій.

До того ж країна вивела проєкт «Пакш-2» зі сфери дії санкцій з попередніх пакетів, тобто тепер на нього поширюється загальний виняток.

У виданні зазначають, що ця поступка не змінює позицію угорського уряду проти всіх санкцій, пов’язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників Росатому за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької АЕС.

Проте раніше уряд Угорщини виключав підтримку будь-яких каральних заходів, що впливають на російський газовий сектор, посилаючись на безпеку поставок. «Це значна подія», — йдеться у матеріалі.