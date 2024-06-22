За добу ліквідували 8 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 533 090 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15 383 (+11) од,
- артилерійських систем – 14 188 (+28) од,
- РСЗВ – 1106 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 861 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 305 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 2302 (+4) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 204 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 2369 (+2) од.
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